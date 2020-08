5. Esslinger Meisterkonzert 2019/2020

Nachholkonzert vom 26.04.2020. Bitte informieren Sie sich auf der Webseite!

Einstimmig gerühmt als eines der besten Klavierduos der Gegenwart und weithin bekannt für sinnreich konzipierte Konzertprogramme ist das GrauSchumacher PIANO DUO. Und so bewegt das Konzert sich in einer Art Parabel-Bewegung von Saint-Saëns‘ Romantik über Bartók hin zu einem kurzen aber umso spannenderen Höhepunkt mit Péter Eötvös‘ „Lisztomania“ – woraufhin es über Ravels Rapsodie espagnole wieder in die romantische Epoche zurückkehrt und mit der großen f-Moll-Sonate von Brahms sein Ziel erreicht.

GrauSchumacher Piano Duo - Andreas Grau und Götz Schumacher, Klavier

Saint-Saëns Introduction et Rondo cappriccioso op. 28

Bartók Sieben Stücke aus „Mikrokosmos“

Eötvös Lisztomania

Ravel Rapsodie espagnole

Brahms Sonate f-Moll op. 34 b