Grauzone [Extended Edition]

Mit neuer Energie und frischen Ideen starten wir in das Jahr 2020 mit einer neuen Auflage unserer Grauzone. Dieses Mal dürfen wir im Line Up auf dem Main Floor unsere Freunde von RAW begrüßen. Darunter auch ARES, der vor kurzem erst beim allseits bekannten Label "From Another Mind" aufgenommen wurde. Inspiriert vom Berliner Underground Sound gestalten wir unseren Excess Floor.

Als Premiere öffnen wir dieses Mal für euch die Tore eines zweiten Floors - dem Groove Floor. Hier werdet ihr mit groovigen Techhouse Beats und melodischem Techno verwöhnt. Somit ist für eine angenehme Atmosphäre gesorgt um entweder die Seele baumeln zu lassen oder seine inneren Tiefen zu finden.

Line-Up [Excess Floor]

Line-Up [Groove Floor]