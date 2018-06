Gravity & Other Myths: Backbone

× Erweitern Gravity & Other Myths: A Simple Space

Nach sieben ausverkauften Shows "A simple Space" im Dezember 2017 nun mit neuem Programm

Backbone – diese frenetische Feier der menschlichen Vernetzung geht an die Grenzen der Stärke: physisch, emotional, individuell und kollektiv.Backbone ist das dritte Werk dieser fantastischen Zirkusfamilie. Ihre letzte Show „A Simple Space“ hatte großen internationalen Erfolg und wurde mehr als 350 Mal auf 68 Festivals und in Theatern in 18 Ländern aufgeführt.

„Magnetische Weltpremiere von Backbone, eine perfekte Kombination aus Fluidität, Mut und Gefahr ... Die bloße Kraft von Körper und Charakter, die benötigt wird, um diese wahnsinnige Leistung abzurunden, demonstriert eine Disziplin und Kameradschaft, die selten auf der Bühne zu sehen ist. Einfach eine Freude dies zu sehen.“ Limelight Magazin