Alte Bekannte eröffnen am Samstag, den 26. Oktober 2019 im Gasthaus Zum Raupenstein in Winterkasten die neue Spielzeit der beliebten Konzertreihe „Folk in de Werdschafd“ des Odenwälder Kleinkunstvereins DoGuggschde e.V.. Das Folk-Trio GREENGRASS ist schon zum sechsten Mal bei DoGuggschde zu Gast – zum fünften Mal im Raupenstein.