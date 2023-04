Great Balls of Fire!

Louisiana, in kaum vergangener Zeit: Wo Wanderprediger hoch im Kurs stehen und das alte Testament noch etwas bedeutet, zieht der Teufel in Gestalt von Vinyl um die Häuser. Die lodernden Geschichten von Sünde und Erlösung kommen aus Radio und Bibel: sie schlagen Funken in gebietender Predigt und lockendem Pop. Ein verlorener Sohn, Jerry Lee Lewis, stürmt aus der tiefsten Provinz ins nationale Rampenlicht, heiratet heimlich seine 13-jährige Cousine und wird verdammt. Jahre später gräbt sich ein 76er Lincoln Continental schnarrend durch den Kies vor Elvis Presleys Anwesen Graceland und rammt nach einer letzten Beschleunigung das Tor. Der Fahrer ruft mit einer Stimme ebenso schallenden Chroms: „I want to see Elvis! Just tell him, the killer’s here.“

Justin Hibbeler spielt, singt und erzählt die Story von Jerry Lee Lewis, die auch Geschichte des Rock ‚n‘ Roll ist – ungeschönt, wild und pathetisch. Eine Reise durch trübe Swimmingpools, schwitzige Tanzsäle und die britische Klatschpresse. Das Ende ist nah, die Hölle heiß.