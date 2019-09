Great Barrier Reef - Wunderwelt Korallenriff

Das 360°-Panorama im Gasometer Pforzheim präsentiert die einzigartige Unterwasserwelt des Korallenriffs vor Australien in all seiner fragilen Schönheit und Komplexität. Beim Besuch im Gasometer kann man in diese submarine Welt sinnlich eintauchen. Zu entdecken und erleben gibt es einen Farbrausch durch die faszinierende Brechung des Sonnenlichts in Blau-, Azur- und Grünschattierungen, die Gelb-, Rot-und Pinknuancen der Korallen und Meerestiere. Treffpunkt 8 Uhr Heilbronn Hauptbahnhof. Info und Anmelden unter Telefon 07131 574039 und 41126, Anmelden ist obligatorisch.