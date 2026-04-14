GREAT LAKE SWIMMERS (CAN)

Mit einer Mischung aus akustischen Instrumenten, ländlichen Klanglandschaften und melancholischem Gesang sind Great Lake Swimmers eine von Kritikern gefeierte Indie-Folk-Gruppe unter der Leitung von Tony Dekker.

Die Gruppe mit Sitz im Süden Ontarios entstand Anfang der 2000er Jahre mit einer Reihe von atmosphärisch dichten Alben, die in alten Silos und ländlichen Kirchen aufgenommen wurden. Die Musik entwickelte sich in dieser ländlichen Wärme, aufgeführt und aufgenommen an akustisch resonanten und historischen Orten mit einer wechselnden Besetzung. Sie sind bekannt für ihren hausgemachten Folk und ihren üppigen, intimen Americana-Sound bei ihren Live-Shows.