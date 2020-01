Größere Bekanntheit erlangte der junge Mannheimer GReeeNdurch seine zwei erfolgreichen EPs „Rappae“ und „Ach du grüne Neune“ und seine Reggae-Versionen deutscher Hip Hop Hits auf YouTube. Mit seinem neuen lang erwarteten Album ‚Smaragd‘ beweist er erneut sein Können als Songschreiber und folgt weiterhin seiner eigenen Vision von Musik, das Beste aus Reggae und Rap. Eben Rappae.Seine rasant wachsende Fangemeinde, die sich liebevoll ‚GReeeN Fam‘ nennt, folgt dieser Vision ebenfalls. Und zwar quer durchsLand. Im Herbst 2018spielte er bereits seine zweite ausverkaufte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auftritte auf namhaften Festivals wie Summerjam und Frequency folgen im Sommer.Die ‚GReeeN Fam‘ feiert ihn schon längst als Superstar, Zahlen im Millionenbereich auf Spotify und YouTube sind keine Überraschung mehr. Das neue Album ist heiß ersehnt.Mit seinem neuen Label & Produzenten Irievibrations Recordshat er einenwahren Soulmate und eine zweite Homebase in Wien gefunden.Durch deren Verbindung zu Jamaika, war ein Abstecher mit GReeeNdorthin nur logisch. So entstand zwischen Mannheim, Jamaika und Wien das neue Album ‚Smaragd‘, in dem die Karibik definitiv ihre Spuren hinterlassen hat. Ein Album geschaffen für den Sommer. „Die Zukunft ist grün“ klingt utopisch? Sky isthelimit!NächsterHalt: Jupiter.