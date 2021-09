Willkommen im Highland! GReeeN hat nicht lange auf sein neues Album warten lassen und setzt mit „Highland“ einen neuen Meilenstein in seiner Karriere.

Mit seinem 2019 erschienenen Album ‘Smaragd’ schaffte er es in der ersten Woche in Österreich und Deutschland jeweils auf Platz 6 der Album Charts. Der Nachfolger hat nun nicht weniger Hits in petto und bietet musikalisch die ideale Mischung aus Hip-Hop, Reggae und Pop.

Monatliche Streams im Millionen-Bereich, ausverkaufte Tourneen und eine stetig wachsende Fan-Base, die nur auf den neuesten GReeeN Sound wartet, sind längst keine Überraschung mehr in GReeeN’s Karriere. Doch er bleibt am Boden und ist dankbar für seine Fans, die sich liebevoll die „GReeeN Fam“ nennen, und nimmt sie auf seinem neuen Album mit auf die Reise ins

„Highland“. Sein persönlicher Wohlfühl-Ort, wo er mit der Natur eins ist, der Glaube an sich selbst Berge versetzen kann und das Leben an sich mit einem unbeirrbaren positiven Blick beleuchtet wird.