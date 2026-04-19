Der vielseitige Künstler GREEEN ordnet sich irgendwo zwischen Reggae, Deutschpop und HipHop ein. Am 16. Mai spreadet der Mannheimer mit dem Hang zum Grünen seine guten Vibes in den Stuttgarter Wagenhallen.

Bereits seit seinem Debut-Album spielt GREEEN in den deutschen Charts mit, und zwar ganz ohne Major-Label Unterstützung. Seine Lebensfreude wirkt wie ein Magnet, und zieht über die Jahre eine Fan-Community magisch an, die ihm treu zur Seite steht. Ausverkaufte Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zeigen: Der Erfolg des Mannheimer Glückskinds kommt nicht von ungefähr.