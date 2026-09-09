Green City Hackathon

Fast ein Jahr lang haben Sensoren in Heilbronn Umweltdaten gesammelt – teils auf Fahrrädern montiert, teils an festen Standorten. Jetzt wird herausgefunden, was daraus entstehen kann.

Drei Tage lang arbeitest du im OpenSpace in einem Team an konkreten Schwachstellen der Stadt: Wo zeigen die Daten, dass etwas nicht passt – und wie könnte eine technische Lösung dafür aussehen? Du bringst deine Coding-Skills mit, wir stellen die Daten, die Hardware und Mentor:innen, die sich auf beiden Seiten auskennen.

Du brauchst keine fertige Idee. Komm mit Neugier und geh mit einem Prototyp.

Für wen?

Für alle ab 16 Jahren – Studierende, Entwickler:innen, Maker und Einsteiger:innen. Vorkenntnisse im Programmieren sind hilfreich, aber du musst kein Profi sein.