Green Screen Tour

Europas populärstes Festival für Naturfilme zeigt jährlich eine Auswahl herausragender Dokumentationen auf einer Kino-Tournee durch 16 Städte, von Flensburg bis München und von Düsseldorf bis Berlin.

Das Green Screen-Team um Fernsehmoderator und Festivalleiter Dirk Steffens stellt eine Auswahl der besten Filme des aktuellen Green Screen-Programms zusammen. In rund eineinhalb Stunden werden spektakuläre Szenen aus den neuesten Produktionen gezeigt, die Filmemacher weltweit gedreht haben. Von der Arktis und den Regenwäldern bis in die Hochgebirge und die Wüsten dieser Erde zeigt die speziell editierte Selektion einen aktuellen Querschnitt durch das Genre Naturfilm. Filmemacher begleiten die Tour und vertiefen die Eindrücke durch Diskussionen mit den Zuschauern.

Auf bereits drei Deutschlandtourneen hat Green Screen tausende begeisterte Freunde des Naturfilms erreicht. Die Tour wird schon in diesem Jahr fortgesetzt.

Seit 2007 hat sich Green Screen in der Ostseestadt Eckernförde zum meist besuchten Festival seiner Art in Europa entwickelt. Das jährliche Event zieht im September viele tausend Besucher an. Dazu kommen rund 250 Filmemacher und Produzenten aus aller Welt. Mit der Tournee erweitert Green Screen sein Angebot für Filmfreunde über das Festival hinaus in ganz Deutschland.