Der charismatische Songwriter, Jazz- und Soulsänger Greg L. May kann auf beachtliche Erfolge - 2 Hit Records und eine Grammy Nominierung in den USA verweisen. Sein Gesang und seine eigenen Songs lassen die Nähe und Zusammenarbeit mit Größen wie den Temptations, Marvin Gaye, Four Tops, Earth, Wind and Fire, B.B.King, Al Jarreau, The Platters u.a. erkennen - seine unverwechselbare, gefühlvolle Stimme lässt beim Publikum keinen Zweifel aufkommen, dass er den Soul von Kindesbeinen an geatmet hat.