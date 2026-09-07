Greg Niemczuk: Legendäre Klaviersonaten – Musik und Wort

Greg Niemczuk kehrt nach Stuttgart zurück.

Er ist kein Pianist, der sich mit der bloßen Perfektion zufriedengibt. Er ist ein Erzähler, ein Suchender, ein Künstler von internationalem Format, der den Konzertsaal in einen Raum lebendiger Begegnung mit der Musik verwandelt. Als gefeierter Pianist, dessen Interpretationen auf renommierten Bühnen weltweit erklingen, steht Greg Niemczuk für eine seltene Verbindung aus technischer Brillanz, geistiger Tiefe und künstlerischem Mut. Seine Konzerte sind Ereignisse – weil sie mehr sind als Darbietungen: Sie sind Entdeckungsreisen.

In diesem außergewöhnlichen Recital tritt der Künstler bewusst aus den gewohnten Konventionen des klassischen Konzertformats heraus. Er greift zum Mikrofon, spricht mit dem Publikum, öffnet Türen zu verborgenen Bedeutungen und lenkt – manchmal sogar mitten im Spiel – die Aufmerksamkeit auf entscheidende musikalische Momente. Diese einzigartige Verbindung von Musik und Wort lässt die Meisterwerke nicht nur hören, sondern verstehen. Das Publikum erlebt die Sonaten nicht als museale Werke, sondern als lebendige, atmende Kunst – voller Emotion, Dramatik und Menschlichkeit.

Vier legendäre Klaviersonaten stehen im Zentrum dieses Abends – Werke, die das Schicksal der Klaviermusik geprägt haben und deren Tiefgang unerschöpflich ist:

Mozarts Sonate A-Dur KV 331 entfaltet eine Welt aus Anmut, Eleganz und überraschender Kühnheit. Der berühmte „Türkische Marsch“ erscheint hier nicht als bloßer Ohrwurm, sondern als Teil eines raffiniert konstruierten musikalischen Kosmoses voller Witz und Charme.

Beethovens Sonate cis-Moll op. 27 Nr. 2, die sogenannte „Mondscheinsonate“, offenbart sich jenseits aller Klischees: als radikales, zutiefst persönliches Bekenntnis eines Komponisten am Rand einer neuen Epoche – voller innerer Spannung, Dunkelheit und eruptiver Kraft.

Chopins Sonate b-Moll op. 35 mit ihrem erschütternden Trauermarsch führt in existenzielle Tiefen. Hier begegnen wir dem Schmerz, der Einsamkeit und der unerbittlichen Wahrheit über Vergänglichkeit – Musik von erschreckender Ehrlichkeit und poetischer Größe.

Die monumentale Sonate h-Moll op. 58 schließlich zeigt Chopin als visionären Architekten großer Formen: leidenschaftlich, dramatisch, voller Kontraste und innerer Glut – ein Werk, das den Horizont sprengt und den Hörer bis an die Grenzen des Ausdrucks führt.

Dieser Abend ist mehr als ein Konzert. Er ist eine Einladung, legendäre Werke neu zu hören, neu zu fühlen und neu zu verstehen. Ein Erlebnis, das die Wahrnehmung dieser Musik nachhaltig verändert – und im Gedächtnis bleibt.

Ein Recital für alle, die Musik nicht nur hören, sondern begreifen wollen.