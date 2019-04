Gregor Arzt – Das Erdsolarplexus-Chakra von Deutschland

In einem Dorf, einer Stadt oder einem Land bildet das zugehörige Erdsolarplexus-Chakra räumlich und gesellschaftlich einen Mittelpunkt. Warum befindet sich das entsprechende Chakra für Deutschland derzeit in Randlage? Sagt das etwas über die Lage unserer Gesellschaft aus? Wir wollen an diesem Wochenende mit Hilfe der geomantischen Meditation den Ort selbst befragen.

Details zu Fahrgemeinschaften werden nach dem Vortrag am Freitagabend besprochen. Vorkenntnisse zur Geomantie sind nicht erforderlich, jedoch Verpflegung und wettergerechte Kleidung.

Kurs-Nr. 192S202

Freitag, 17. Mai 19.30–21.30 Uhr

Samstag, 18. Mai 9.00–20.30 Uhr

Sonntag, 19. Mai 9.00-14.00 Uhr

Anmeldung bis 10.5.

Bitte beachten Sie auch den dazugehörigen Vortrag.