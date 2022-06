Gregor Arzt – Wasserscheiden – empfindliche Organe der lebendigen Erde

Wasserscheiden teilen den Regen und führen den ätherischen Gegenstrom der Flüsse und ihrer Einzugsgebiete zu den Himmeln.

Von dort nehmen sie die Gaben der Himmel entgegen. Das kann auf der Höhe der Schwäbischen Alb wandernd und meditierend gemeinsam 21 betrachtet werden.

Gregor Arzt: Promotion in Literatur- und Musikwissenschaft, Studium der Geomantie und Radiästhesie. Leitet die Ausbildung »Spirituelle Erdwissenschaften« mit Gruppen in allen Regionen Deutschlands. Vortragstätigkeit in ganz Europa.

Bitte beim Abendvortrag am Freitag oder im Büro den Treffpunkt bzw. Mitfahrgelegenheit zum Ausgangspunkt der Wanderung erfragen.