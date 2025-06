Gregor Hägele & Rikas

Nach mehreren ausverkauften Shows im Im Wizemann lädt GREGOR HÄGELE gemeinsam mit den ebenfalls aus Stuttgart stammenden RIKAS zum "Open Air auf der Burg 2025" ein.

Der 24-jährige Sänger und Songwriter GREGOR HÄGELE gilt als einer der aufstrebendsten Newcomer der deutschen Musikszene und überzeugt seine Zuhörer von Sekunde eins an mit seiner starken, einzigartigen und emotionalen Stimme. Schon als Kandidat bei „The Voice Of Germany“ schaffte er es 2017 bis ins Halbfinale und geht seitdem seinen eigenen Weg. Im Januar 2023 spielte GREGOR HÄGELE seine erste, restlos ausverkaufte Tour gefolgt von Zusatzterminen im Herbst. Neben seinen Tourneeerfolgen und Supportauftritten bei deutschen Musikergrößen wie u.a. Johannes Oerding, Max Giesinger, Michael Schulte, Madeline Juno und Adel Tawil, stellt bis dato die Darbietung der deutschen Nationalhymne beim NFL Auftaktspiel vor einem Millionenpublikum in Frankfurt im November 2023 einen Höhepunkt seiner Karriere dar.

Auch 2024 hielt einige Highlights für das junge Ausnahmetalent bereit: Getreu seiner Liedzeile „Raus von hier, die Welt ist Wahnsinn!“ zog es den gebürtigen Schwaben auf die deutschen Sommerbühnen sowie ab Oktober erneut auf Tournee, dieses Mal deutlich größer. Fans durften sich dabei sowohl auf bekannte Hits und Fan- Lieblinge wie "Blau" und „1 Jahr“, die besonders live ihr volles Potenzial mit vielen Emotionen entfalten, als auch auf heiß ersehnte neue Songperlen freuen, die Teil seines mit großer Vorfreude erwarteten Top-10-Debütalbums „Prototyp Liebe“ waren.

Nach ihrem, von der Kritik gefeierten, Soul-Pop Album "Showtime" aus dem Jahr 2019, zwei ausverkauften Tourneen und Festivalaufritten beim MS Dockville, Puls Open Air oder dem Southside Festival, waren die Jungs weiter fleißig. Nach "Overthinking" und der "Short Stories EP" meldeten sich RIKAS 2022 zurück mit neuer Musik, welche den Beginn einer neuen Ära für das Quartett einläutete.

"Goodbye Sunshine" lautete der Titel der letzten EP. Verglichen mit den bisherigen Veröffentlichungen der Band erscheint "Goodbye Sunshine" in einer neuen Farbpalette, fast so als hätte die Band die Sättigung einmal bewusst gemindert. Man hört eine Melancholie und Weite, die auf schöne Art und Weise berührt. Vermutlich war es Ihre Reise nach Los Angeles im März 2022, die der Band neues Leben einhauchte. Hier fanden sie sich im Studio mit keinem geringeren als Produzent und Musiker Jonathan Rado wieder, der bereits mit Künstler*Innen wie Weyes Blood, The Killers, Whitney oder The Lemon Twigs gearbeitet hat.

Mit zahlreichen Songs auf Rotation in ganz Europa sowie über 35 Millionen Streams auf Spotify etablieren sich RIKAS langsam, aber sicher zu einem der gefragtesten Musikexporte aus Deutschland. Warum? Ganz einfach: die Musik von RIKAS bewegt und macht glücklich. Im Februar 2024 veröffentlichten RIKAS ihre neue Single "Passenger" und luden damit zu einer neuen musikalischen Reise ein. Auch die Folgesingle "Strangers" ist ein weiteres Meisterstück von RIKAS, das ihre kreative Entwicklung und ihre Fähigkeit, tiefgehende Geschichten zu erzählen, unterstreicht. Die Band lädt die Zuhörer*innen ein, sich auf diese einzigartige musikalische Reise einzulassen, bei der die zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt stehen.