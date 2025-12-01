Zwischen Weihnachten und Silvester ist dieser Moment, in dem alle ein bisschen runterkommen. Man ist zuhause, sieht alte Freunde wieder – und genau da setzt Gregor Hägele an: Am 27. Dezember bringt er mit "Mama, ich komm wieder nach Hause 2025" seine Jahresabschluss-Show ins Wizemann in Stuttgart.

Ein Abend, der sich anfühlt wie Heimkommen. Gregor steht mit seiner Band auf der Bühne – ganz viel Gefühl, ganz viel Energie, ehrliche Songs und diese besondere Stimmung, wenn das Jahr fast vorbei ist. Wer schon mal bei einem seiner Dezember-Konzerte war, weiß: Das ist mehr als ein Konzert. Das ist ein kleines Fest.

Auch dieses Jahr darf man wieder gespannt sein, wer als Überraschungsgast vorbeischaut – in den letzten Jahren waren unter anderem Stars wie Kayef, Sophia und Kamrad dabei.

Ob du gerade von weit her zurückkommst oder eh hier bist – das hier ist der perfekte Abend, um 2025 gemeinsam ausklingen zu lassen.