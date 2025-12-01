Gregor Hägele

MAMA, ICH KOMM WIEDER NACH HAUSE 2025

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Zwischen Weihnachten und Silvester ist dieser Moment, in dem alle ein bisschen runterkommen. Man ist zuhause, sieht alte Freunde wieder – und genau da setzt Gregor Hägele an: Am 27. Dezember bringt er mit "Mama, ich komm wieder nach Hause 2025" seine Jahresabschluss-Show ins Wizemann in Stuttgart.

Ein Abend, der sich anfühlt wie Heimkommen. Gregor steht mit seiner Band auf der Bühne – ganz viel Gefühl, ganz viel Energie, ehrliche Songs und diese besondere Stimmung, wenn das Jahr fast vorbei ist. Wer schon mal bei einem seiner Dezember-Konzerte war, weiß: Das ist mehr als ein Konzert. Das ist ein kleines Fest.

Auch dieses Jahr darf man wieder gespannt sein, wer als Überraschungsgast vorbeischaut – in den letzten Jahren waren unter anderem Stars wie Kayef, Sophia und Kamrad dabei.

Ob du gerade von weit her zurückkommst oder eh hier bist – das hier ist der perfekte Abend, um 2025 gemeinsam ausklingen zu lassen.

