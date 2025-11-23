Gregor Hübner’s Sirius Quartet

Neben dem ‚Kronos Quartet‘ gilt das 2016 gegründete ‚Sirius Quartet‘ als das herausragende kammermusikalisches Quartett von Weltrang im Zwischenbereich zwischen Neuer Musik, Klassik und Jazz.

Das Sirius Quartet, bestehend aus international anerkannten Protagonisten zeitgenössischer Musik, verbindet ein mitreißend frisches Repertoire mit bislang unerreichtem improvisatorischen Feuer. Die komponierenden Interpreten glänzen mit Präzision und purer Energie, wie sie selten auf der Bühne zu erleben ist. Ihr progressiver Ansatz lässt Etiketten wie „Neue Musik“ bieder wirken. Seit ihrem Debutkonzert in der Knitting Factory in New York hat Sirius in einigen der bedeutendsten Konzerthallen der Welt gespielt, wie dem Lincoln Center, dem Beijing Music Festival, der Musik Triennale Köln, Stuttgart Jazz Festival, Musique Actuelle in Kanada, dem Taichung Jazz Fest (Taiwans bedeutendsten Jazzfestival) und vielen anderen.

Mit seinem neuesten Album und Konzertprogramm “Incantations” erforscht das international gefeierte Sirius Quartet die Idee von Musik als Mittel zur Ehrung und Kommunikation mit den Verstorbenen.

Sirius hat ein völlig neues Korpus an origineller und progressiver Kammermusik geschaffen, die sich sowohl auf das Persönliche als auch auf das Menschliche bezieht, eine Hommage an diejenigen, die ihnen am nächsten stehen, einschließlich Familie und Freunde, sowie verlorene musikalische Helden und diejenigen, die Gewalt und Ungerechtigkeit als Folge von Krieg und politischen Unruhen auf der ganzen Welt erlitten haben.

Anstatt sich mit dem Schmerz und der Trauer zu beschäftigen, die durch den Verlust entstehen, bringt das Quartett mit seinen fesselnden Kompositionen und Arrangements sowohl Katharsis als auch Reinigung mit sich, wobei es sich auf unzählige musikalische Einflüsse stützt, darunter moderne Klassik und Jazz, hinduistische und orthodoxe Gesänge, osteuropäische und arabische Volkstraditionen, Rock, Metal und freie Improvisation. Das Ergebnis ist eine einzigartige und kraftvolle musikalische Reise, die zu gleichen Teilen Klage und Feier ist und Zuhörer und Zuschauer mit absoluter Sicherheit in ihren Bann ziehen wird.