Gregor Hilden Organ Trio

Im westfälischen Münster sind nicht nur Wilsberg und das Tatort-Gespann Thiel & Boerne zuhause. Dort lebt auch der Gitarrist Gregor Hilden, der mit seinem Organ Trio eine kriminell gute Mixtur aus Blues, Soul und groovigem Jazz zu spielen weiß. Es geht Hilden nicht ums Höher-Schneller-Weiter-Prinzip, sondern ums pure Feeling. Den klassischen Orgel-Trio-Sound haben die drei um frische Soundkomponenten erweitert. Ungewöhnlich: alle drei Musiker singen im neuen Programm, das auf dem Album ‘Second Chapter’ zu finden ist.

Gregor Hilden hat bereits ein Dutzend CDs unter eigenem Namen und eine Live-DVD eingespielt. Der Stil des von Peter Green und Larry Carlton beeinflussten Gitarristen wurde im Magazin „Gitarre & Bass“ passend als „ökonomisch, flexibel und elegant“ beschrieben.

Gregor Hilden – Gitarre, Gesang

Wolfgang Roggenkamp – Hammond-Orgel, Hammond-Bass, Gesang

Dirk Brand – Schlagzeug, Gesang