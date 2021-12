Europa-Tour 2022

Meisterhaft, fast ehrfürchtig und mit viel Anmut, zelebriert das neunköpfige Ensemble aus renommierten Chorsängern und Musikern mit jahrelanger Konzerterfahrung in schlichte Mönchsgewänder gehüllt den Gregorianischen Choral.

Die Konzertgäste werden von wundervollen Stimmen und Klängen eingefangen, die ihresgleichen suchen. Mal geheimnisvoll, mal schier überwältigend, ertönen in Anlehnung an die christliche Gesangstradition einstimmige traditionelle Kirchengesänge in lateinischer Sprache, die schon seit der Antike überliefert wurden, wie zum Beispiel Ave Maris Stella, Dies Irae, Veni Sancte Spiritus oder Miriam Matrem Virginem, um nur einige zu nennen.

Auch gregorianisch interpretierte Welthits unserer Zeit wie beispielsweise Leonard Cohens Hallelujah, Knockin ´on heaven ´s door von Bob Dylan, Sound of Silence von Simon & Garfunkel und Tears in Heaven von Eric Clapton gehören zum Repertoire von Gregorian Grace und ziehen das Publikum in einer neuartig fesselnden Atmosphäre in ihren Bann. Rein instrumental dargebotene Stücke runden das Programm in beeindruckender Weise ab.

Das sakrale Ambiente der Kirchen, die fast ausnahmslos als Spielstätten der Europa-Tournee 2022 dienen, bietet den passenden eindrucksvollen Rahmen und geht in Verbindung mit den Musikstücken, die von dem Komponisten Jedrzej Rochecki neu arrangiert wurden, auf faszinierende Weise unter die Haut.

Gregorian Grace bietet mit Arte Chorale ein einzigartiges und sehr emotionales Chorerlebnis, eine Zeitreise des gregorianischen Gesangs von der Antike bis in die Gegenwart.

Lassen Sie sich einen Abend lang bis ins Tiefste verzaubern.

Konzertdauer: ca. 120 Minuten inkl. 15 Minuten Pause