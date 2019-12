Gregorian - Masters of Chant

20th Anniversary Tour 2020

Die Idee zu GREGORIAN entstand, als der Hamburger Musikproduzent Frank Peterson im Jahre 1989 das königliche Kloster von San Lorenzo de El Escorial in Spanien besuchte. Durch die mittelalterliche Kloster- und Schlossanlage wandelnd und aktuelle Musik auf seinem Walkman hörend fand er die Inspiration zu dem Soundexperiment, die altertümliche gregorianische Musik mit moderner Unterhaltungsmusik zu mischen.

Mit dem Album "Chapter 1" begann 1999 der musikalische Siegeszug des außergewöhnlichen und einmaligen Chorprojekts um den Produzenten Frank Peterson. In den folgenden Jahren konnte GREGORIAN mit bislang 17 CDs und 7 DVDs über 10 Millionen Tonträger weltweit verkaufen und Gold- und Platin-Status in 24 verschiedenen Ländern erzielen. Das Gregorian Repertoire besteht inzwischen aus fast 250 Songs die von Klassik von Carl Orff über Pop-Standards der letzten 40 Jahre bis hin zu zeitgenössischen Rock-Acts wie Metallica, Coldplay, U2 und selbst Rammstein reicht.

Aber bei Gregorian passt all das zusammen, bildet eine Einheit und entführt die Hörer mit berühmten Melodien in völlig neuem Sound in die zeitlose Welt des Gregorianischen Chorals.

GREGORIAN Live ist immer ein audio-visuelles Spektakel und somit ist es obligatorisch, dass es in 15 Jahren bis heute kein einziges Gregorian Konzert ohne Standing Ovations gab.

2020 begeht GREGORIAN das 20-jährige Jubiläum und geht auf große Welt-Tour. Auf dem mehr als zweistündigen Programm stehen die großen musikalischen Meilensteine der beispiellosen Karriere des weltweit erfolgreichsten Chor wie „Moment Of Peace“, „Nothing Else Matters“, „With Or Without You“ sowie die Highlights aus den aufwendigen Live-Produktionen der letzten Jahre im Mittelpunkt.