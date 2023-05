Greifvögel - die Herrscher der Lüfte

Greifvögel faszinieren. Durch ihre majestätische Erscheinung gelten sie in vielen Kulturen als Symbol für Kraft, Macht und Überlegenheit. Als Wappentiere repräsentieren sie die Stärke und Souveränität von Herrschern oder Staaten. Greifvögel sind aber auch seit Urzeiten von Geheimnissen umwittert und lösen Ängste aus. Lange Zeit wurden sie gejagt und getötet. In den 1970er Jahren waren sie in Deutschland fast ausgestorben. Heute genießen alle bei uns vorkommenden Arten ganzjährig Schonzeit, denn sie sind für das biologische Gleichgewichte in der Natur unersetzlich. Greifvögel halten den Bestand vieler Schädlinge klein. Zudem erbeuten sie oft kranke oder schwache Tiere und beseitigen die Toten.

Die Führung vermittelt, wie Greifvögel zu erkennen sind, welche besonderen Merkmale sie haben, welche Arten bei uns vorkommen und wie sie leben. Dabei wird deutlich, was sie zu Symbolträgern im positiven wie negativen Sinne werden ließ.