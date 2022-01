Grenzüberschreitungen zwischen Wien und New York

Eine raffinierte und außergewöhnliche Auswahl von vier Werken erwartet das Publikum in Backnang an diesem Abend: Als der Wiener „Walzerkönig“ Johann Strauss (Sohn) 1861 seinen „musikalischen Scherz“ veröffentlichte, wusste man längst, dass es unmöglich ist, eine Maschine zu bauen, die, einmal in Gang gesetzt, ewig weiterarbeitet. Seine rein musikalische Darstellung der Überschreitung physikalischer Gesetze macht das Unmögliche hörbar! Der Wiener HK Gruber komponierte sein „Pandämonium“ 1978 auf scheinbar harmlose „Kinderreime“ des Wiener Dichters H.C. Artmann. Dazu setzte Gruber musikalische Versatzstücke – Zitate aus Klassik und Pop, Orchester- und Kinderinstrumente – ähnlich wild zusammen wie der berühmte Dr. Frankenstein die Teile seines künstlichen Monsters. George Gershwin wiederum hatte 1924 mit der „Rhapsody in blue“ die Grenze zwischen Jazz und Klassik überwunden. Das Klavierkonzert, das Charleston wie Blues in sich aufnimmt, endet in einer fulminanten „Orgie von Rhythmen“. Und der als „Bad Boy of Music“ bezeichnete Amerikaner George Antheil komponierte 1925 seine „Jazz Symphony“ mit der gleichen Absicht wie Gershwin, musikalische Gegensätze zu vereinen. Wie das ganze zusammenpasst – das zeigen eindrucksvoll die Stuttgarter Philharmoniker, begleitet und dirigiert von Frank Dupree und HK Gruber!

Mit:

HK Gruber (Chansonnier, Dirigent)

Frank Dupree (Klavier, Dirigent)

und den Stuttgarter Philharmonikern

Programm:

Johann Strauss: „Perpetuum mobile – Ein musikalischer Scherz für Orchester“

HK Gruber: „Frankenstein!! Ein Pandämonium für Chansonnier und Orchester nach Kinderreimen von H.C. Artmann“

George Antheil: „A Jazz Symphony“

George Gershwin: „Concerto in F für Klavier und Orchester“