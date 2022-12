Grenzen setzen - aber wie?

Strafen, schimpfen, kritisieren... Das muss doch auch anders gehen! Man muss den Kindern Grenzen setzen, die sie nicht überschreiten dürfen. Darüber sind sich fast alle einig, die Kinder erziehen. Aber wie setzt man diese Grenzen konkret? Was sind die Konsequenzen, wenn die Grenzen überschritten werden? Sollte es Strafen geben? Genau hier sind viele Eltern unsicher. Das führt dann oft zu widersprüchlichen oder halbherzigen und unklaren Ansagen und Verhaltensweisen, die die Kinder eher verunsichern, anstatt ihnen Orientierung zu geben. An diesem Abend wird aufgezeigt, was es heißt, Grenzen zu setzen, wie man sie einführen und durchsetzen kann.