„Grenzgänger" - Herbsttour um Bubenorbis mit Matthias Motzigemba
Treffpunkt 14:00 Uhr Kirche St.Margarethen Bubenorbis
Dauer ca. 2,5 Stunden
Info
St. Margarethen-Kirche Mainhardt Haller Str. 1, 74535 Mainhardt
Freizeit & Erholung
Mainhardter Kostbarkeiten
