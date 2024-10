Genau 1.378 Kilometer - so lang ist die ehemalige innerdeutsche Grenze zwischen dem Dreiländereck Bayern/Sachsen/Tschechien bis zur Ostsee. Der Karlsruher Journalist und Autor Marcus Dischinger "erläuft" sie in einem Langzeitprojekt zu Fuß. In Bildern und Texten nimmt er Sie mit auf den Kolonnenweg der DDR-Grenzer.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Schiller-VHS Ludwigsburg statt.