Greta Domnick war ihrem Ehemann Ottomar Domnick ebenbürtig: als Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, als Kunstsammlerin, als Filmemacherin, als Bauherrin. Trotzdem stand sie in der Öffentlichkeit immer ein wenig in seinem Schatten. Die Veranstaltung ist eine Hommage an diese besondere Frau.