GRETCHENS PUDEL mit dem Programm "Kein schöner Land"

Mit der Band “Gretchens Pudel” werfen fünf Musiker deutschsprachige Lieder und Gedichte in einen großen Turbomixer. Gewürzt mit reichlich Jazz, Pop und Poesie erschaffen sie ein Elixier des Genusses und der Erinnerung an kindliche Lastenfreiheit.

Nachdem das erste Album „Liedgutrecycling“ vor allem durch mehrere Berichte im SWR Fernsehen, SWR2, NDR und einigen Festivalauftritten der Band sehr schnell große Aufmerksamkeit bekam, wurde den fünf Freunden klar, dass sie mit einem weiteren Album nachlegen müssen.

Mit ihrem zweiten Album „Kein schöner Land“ entstaubt Gretchens Pudel deutsches Liedgut, verwandeln es durch eingängige Arrangements in neue Jazzstücke, schreiben die bekannten Texte um, spitzen zu, verleihen neuen Sinn und nähren so die Lust am Wiederentdecken.

Das Publikum erwartet viele Überraschungen. Die Gedanken sind frei, und Offenheit für neue Interpretationen muss gegeben sein. Durch gemeinsame Projekte der Band zusammen mit Konstantin Wecker, z. B. im Rahmen der Menschenrechtsbildung an der Universität Koblenz-Landau, entstand eine erste Singleauskopplung.

Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeitreise zurück in die Zukunft!