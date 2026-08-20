GRETHchen‘s FamilienKonzert

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen

Hör zu, sing mit, musiziere, träume und hab‘ Spaß…

Jeden letzten Sonntag im Monat lädt die Pädagogin und Herzblut-Musikerin Margarethe Wagner – alias „GRETHchen“ zum Kinder- und Familienkonzert in die KulturKantine ein.

Mit Gitarre und Leidenschaft singt sie stimmig ausgewählte Lieder aus ihrem Kinder-, Pop- und Musical-Repertoire.

Lass Dich durch einen wunderbaren Nachmittag voller Musik in GRETchen’s Welt treiben… ob jung oder alt, klein oder groß, Kind oder Erwachsener… Du bist herzlich willkommen!

Info

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen
Kinder & Familie, Konzerte & Live-Musik

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