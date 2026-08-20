GRETHchen‘s FamilienKonzert

Hör zu, sing mit, musiziere, träume und hab‘ Spaß…

Jeden letzten Sonntag im Monat lädt die Pädagogin und Herzblut-Musikerin Margarethe Wagner – alias „GRETHchen“ zum Kinder- und Familienkonzert in die KulturKantine ein.

Mit Gitarre und Leidenschaft singt sie stimmig ausgewählte Lieder aus ihrem Kinder-, Pop- und Musical-Repertoire.

Lass Dich durch einen wunderbaren Nachmittag voller Musik in GRETchen’s Welt treiben… ob jung oder alt, klein oder groß, Kind oder Erwachsener… Du bist herzlich willkommen!