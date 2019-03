Greyhound Jazzmen

Benefizkonzert zugunsten bedürftiger Kinder in Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan und seit 1990 Partnerstadt von Reutlingen. Die Schulspeisung wurde 2001 von der ehemaligen, inzwischen verstorbenen Reutlinger SPD-Stadträtin Suse Gnant, ins Leben gerufen. Seit November 2017 ist Lydia Pautzke für die Spendenaktion zuständig, die unter der Obhut der Stadt Reutlingen steht. Von dem Geld der Spendenaktion erhalten 170 besonders bedürftige Schülerinnen und Schüler an den Schulen Nr. 28 und 89 in Duschanbe täglich eine warme Mahlzeit. Ebenso werden warme Kleider und Schuhe für die Kinder besorgt, damit sie auch im kalten Winter die Schule besuchen können. Das Geld fließt direkt an einen deutschen Lehrer, der vor Ort tätig ist und für die bestimmungsmäßige Verwendung der Gelder sorgt.

ANNA SISE

Die Wurzeln der bekannten Schwedischen Jazzsängerin ANNA SISE liegen in Afrika.

In Reutlingen hat sie aber auch schon einen Namen seit ihrem tollen Auftritt 2016 im „Jazzclub in der Mitte“, als sie Billie Holiday interpretierte.

Das Repertoire der vielseitigen Sängerin und Schauspielerin umfasst neben Jazz-Interpretationen Schwedischer Volkslieder natürlich auch die Jazz-Standards des American Songbook‘s.

Special Guest Lindy Huppertsberg

„Lady Bass“ Lindy Huppertsberg studierte Musik in Mainz und ist festes Mitglied der Barrelhouse Jazzband, Frankfurt

1987 gründet sie ihre erste eigene Band - das deutsch-amerikanische Quartett Lady Bass & The Real Gone Guys, 1994 kommt die Aufsehen erregende, amerikanische Mainstream-Gruppe The Swinging Ladies dazu.

Ihr Vorbild und Lehrer Ray Brown gab ihr den Künstlernamen „Lady Bass“ und man hört seinen Einfluß: der kräftige, swingende Bass. Sie ist in vielen Besetzungen gefragt und Tourneen führten sie bereits in über 60 Länder der Erde.

2001 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt New Orleans.

2003 gründet sie die ebenso erfolgreiche Band WitchCraft mit Anke Helfrich (piano) und Carola Grey (drums). Die Band wurde schnell in ganz Europa bekannt.

GREYHOUND JAZZMEN

Lassen Sie sich verzaubern von den Damen, begleitet von den überregional ebenfalls gefeierten Greyhound Jazzmen !

Die Greyhound Jazzmen sind sechs erfahrene Musiker aus dem Stuttgarter Raum, die einen spezifischen eigenen Sound entwickelt haben. Sie sind Freunde, die schon einige Jahrzehnte zusammen spielen. Die einzelnen Musiker sind auch von anderen Formationen her bekannt.

Kreativität, Spontanität und Freude am Spielen sind die Gene, die die Greyhounds verbinden. Basis ist der traditionelle Jazz der 20-er Jahre, Dixieland, Swing und natürlich der Blues.

Das „Eigene“ der Band findet sich in der Improvisation als Band oder in Soli der einzelnen Musiker. Ungetrübte Spielfreude und Spontanität zeichnet die Greyhound Jazzmen aus.

Eric Biank – Trompete, Gesang

Manfred Schütt – Klarinette, Saxofon, Gesang

Walter Scherer – Posaune, Gesang

Karl-Hermann Geiger – Schlagzeug

Stefan Veit – Piano

Hansi Schuler – Bass