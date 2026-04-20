Griechischer traditioneller Tanzabend

Die Griechische Gemeinschaft Gerlingen und der Tanzverein Terpsichori laden Sie herzlich zu einem unvergesslichen Abend voller griechischer Musik, Tanz und Lebensfreude ein!

Freuen Sie sich auf ein echtes griechisches Glendi (Fest) mit der Live-Band „Empeirotexnes“ und großartigen Musikern mit Klarinette, Violine, Oud, Akkordeon, Pontischer Lyra und Percussion. Traditionelle Klänge aus ganz Griechenland sorgen für eine einzigartige Atmosphäre und eine volle Tanzfläche!

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt: Genießen Sie leckere griechische Spezialitäten sowie typisch griechische Getränke.

Kommen Sie mit Familie und Freunden und erleben Sie einen Abend voller griechischer Kultur, Musik, Tanz und kulinarischer Genüsse!