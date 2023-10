„Da sinnt, fragt, spricht Musik, als hätte man Beethoven noch nie zugehört“, so titelte die Presse nach dem Debut von Grigory Sokolov in der TauberPhilharmonie im Frühjahr 2022.

So sind wir stolz und glücklich, den weltweit verehrten und bewunderten Pianisten ein weiteres Mal in Weikersheim begrüßen zu dürfen. Sokolovs Auftritte sind schlichtweg Ereignisse. Konsequent-hingebungsvoll der Musik zugewandt, entlockt er Werken von der Renaissance bis zur Gegenwarte unerhörte Klangfacetten und lässt sein Publikum auch nach den legendären Zugaben-Blöcken stets berührt, beseelt und auch ein Stück verändert wieder zurückzukehren in die normale Welt. Ein Weltstar in Weikersheim und der pianistische Höhepunkt unserer Jubiläums-Spielzeit.