Grillfest am Vadderdoch

Am Vadderdoch findet unser alljährliches Grillfest statt.
Wir möchten dazu herzlichst einladen!
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
Info
Feuerwehrhaus Sondernohe 91604 Flachslanden
Essen & Trinken
Verein für Gartenbau & Landespflege Sondernohe
bis
Feuerwehrhaus Sondernohe 91604 Flachslanden
Am Vadderdoch findet unser alljährliches Grillfest statt.
Wir möchten dazu herzlichst einladen!
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
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