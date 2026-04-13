Rot-Kreuz Fest

Geboten wird: Kaffee und Kuchen Gegrilltes (Nackensteak, Bratwürste, Scharfe in der Semmel) Hüpfburg Kinderschminken Werkstatt Mörlach Soziale Dienste, wie Hausnotruf stellt sich vor Fahrzeugshow Was macht das Ehrenamt?

Videovorführung unserer Ehrenamtsarbeit im Saal (Senioren, Ahrtal, WW, Rettungsdienst) Rettungswache Hallen Besichtigung „Bechhofen drückt“ Bierkasten Stapeln Wir würden uns freuen, wenn wir mit deinem Besuch rechten dürften.