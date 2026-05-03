Grillkurs für Anfänger

Der Anfänger-Grillkurs bietet den perfekten Start in die vielseitige Welt des Grillens.

Unter fachkundiger Anleitung erfahrener Grillprofis erfahren die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie Fleisch, Gemüse und sogar Desserts auf den Punkt zubereitet werden.

Im Mittelpunkt stehen dabei die grundlegenden Techniken – angefangen bei der Wahl des richtigen Grills über die optimale Temperatursteuerung bis hin zum sicheren Umgang mit Gas- und Holzkohlemodellen.

Praxisnah wird vermittelt, worin sich direktes und indirektes Grillen unterscheiden und welche Methode sich für unterschiedliche Speisen am besten eignet. Neben dem theoretischen Wissen werden köstliche Rezepte ausprobiert, etwa saftiger Fächerbraten, gefüllte Champignons oder gegrillte Bananen mit Kinderriegel – Gerichte, die einfach gelingen und garantiert begeistern.

Ergänzend dazu gibt es nützliche Hinweise zur Reinigung, Pflege und Sicherheit, damit der Grill lange einsatzbereit bleibt und Freude bereitet.

Der Kurs findet in entspannter, geselliger Atmosphäre statt und eignet sich hervorragend als Geschenk oder Gutschein für alle, die Spaß am Grillen haben.

Ein Erlebnis, das Lust macht, die Kunst des Grillens von Grund auf zu entdecken und mit Genuss zum echten Grillprofi zu werden.

Getränke sind NICHT inklusive.

Veranstaltungsort: MÖBEL SCHOTT Outdoor Living, Daimlerstraße 7, 97941 Tauberbischofsheim

Voranmeldung erforderlich unter www.hintermherd.de

Kursnummer 7884; max. Teilnehmerzahl 18