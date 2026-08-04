Der Grillkurs für Fortgeschrittene ist perfekt für alle, die ihre Grillfähigkeiten verfeinern und neue Techniken meistern möchten.

Unter der Anleitung erfahrener Grillprofis lernen die Teilnehmenden, wie sich Fleisch, Fisch und Gemüse mit professionellen Methoden in wahre Gourmetgerichte verwandeln lassen.

Im Mittelpunkt stehen anspruchsvolle Grilltechniken wie der Einsatz von Drehspießen, Planchas, Zedernholzplanken und Smoker-Grills. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie durch indirektes Grillen,

Räuchern und gezielte Hitzesteuerung intensive Aromen und raffinierte Geschmackskompositionen entstehen.

Praxisnah bereiten Sie Gerichte wie Lachs auf der Zedernplanke, Porchetta vom Drehspieß, ganzes Huhn vom Grill oder kreative Beilagen wie Spitzkohl und Schupfnudeln aus dem Wok zu. Dabei lernen Sie den souveränen Umgang mit verschiedenen Grillarten – vom Gas- und Holzkohlegrill über den Pelletsmoker bis hin zur Plancha.

Dieser Kurs richtet sich an ambitionierte Hobbygriller und alle, die ihr Können vertiefen möchten.

Ein Erlebnis voller Wissen, Leidenschaft und Inspiration – ideal auch als Gutschein oder Geschenkidee für Grillbegeisterte.

Ein Abend, der zeigt, dass Grillen weit mehr ist als Bratwurst und Steak – hier wird jedes Gericht zum kulinarischen Highlight.

Getränke sind NICHT inklusive.

Veranstaltungsort: MÖBEL SCHOTT Outdoor Living, Daimlerstraße 7, 97941 Tauberbischofsheim

Voranmeldung erforderlich unter www.hintermherd.de

Kursnummer 78849