Der Grillkurs „Gartenparty“ vereint sommerliche Leichtigkeit, frische Zutaten und geselliges Beisammensein im Freien.

In diesem Kurs zeigen erfahrene Grillmeister, wie sich köstliche, aber dennoch leichte Gerichte auf dem Grill zubereiten lassen – ideal für warme Tage, laue Sommerabende und entspannte Stunden mit der Familie oder Freunden.

Gemeinsam werden kreative Rezepte für Fingerfood, Grillgemüse, Spieße und erfrischende Sommersalate ausprobiert, die jeder Gartenparty das gewisse Etwas verleihen. Dabei kommen verschiedene Grillmethoden und Geräte zum Einsatz, um für Abwechslung und neue Geschmackserlebnisse zu sorgen.

Der Kurs eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Grillfreunde und begeistert durch seine familienfreundlichen, vielseitigen Gerichte. Ob zart gegrilltes Fleisch, buntes Gemüse oder aromatische Dips – hier dreht sich alles um unkomplizierten Genuss und gemeinsames Ausprobieren.

Die entspannte Sommeratmosphäre, das kreative Menü und die Freude am Grillen machen diesen Kurs zu einem besonderen Erlebnis – perfekt auch als Gutschein oder Geschenkidee für alle, die den Sommer kulinarisch feiern möchten.

Getränke sind NICHT inklusive.

Veranstaltungsort: MÖBEL SCHOTT Outdoor Living, Daimlerstraße 7, 97941 Tauberbischofsheim

Voranmeldung erforderlich unter www.hintermherd.de