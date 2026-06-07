Beim Grillkurs „Grillen um die Welt“ geht es auf eine kulinarische Reise über Kontinente hinweg – mit dem Grill als Reisepass.

Dieses besondere Seminar zeigt, wie vielseitig internationale Grillkultur sein kann: von rauchig-würzigen BBQ-Spezialitäten aus den USA über herzhafte europäische

Klassiker bis hin zu exotischen Aromen aus der Karibik und Asien. Jede Station bietet neue Geschmackserlebnisse und spannende Inspirationen.

Unter der Anleitung erfahrener Grillprofis lernen die Teilnehmenden, wie typische Zutaten, Gewürze, Marinaden und Grilltechniken aus verschiedenen Ländern harmonisch kombiniert werden.

Dabei kommen unterschiedliche Grillarten und Garmethoden zum Einsatz, um den authentischen Charakter jedes Landes perfekt einzufangen.

Der Kurs richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Grillfreunde, die ihren Horizont erweitern und neue kulinarische Ideen ausprobieren möchten. In lockerer, geselliger Atmosphäre wird gemeinsam gegrillt, probiert und genossen – ein Erlebnis, das Genuss und Entdeckergeist verbindet.

Getränke sind NICHT inklusive.

Veranstaltungsort: MÖBEL SCHOTT Outdoor Living, Daimlerstraße 7, 97941 Tauberbischofsheim

Voranmeldung erforderlich unter www.hintermherd.de