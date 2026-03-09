Der Grillkurs „Karibisch“ nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise in die Welt tropischer Aromen und exotischer Geschmackserlebnisse.

Unter fachkundiger Anleitung erfahrener Grillprofis entdecken die Teilnehmenden, wie sich mit frischen Zutaten, duftenden Gewürzen und fruchtigen Akzenten authentische Gerichte der Karibik auf dem Grill zubereiten lassen.

Gemeinsam werden Spezialitäten wie Jerk Chicken, Jerk Pork, gegrillte Ananas, Mango und Fisch kreiert – immer begleitet von typischen Marinaden, würzigen Rubs und passenden Grilltechniken, die den unverwechselbaren Geschmack der Inselküche entstehen lassen. Von süß-fruchtig bis feurig-würzig: Jede Kreation weckt Urlaubsgefühle und bringt karibische Lebensfreude auf den Teller.

Der Kurs bietet praxisnahes Wissen rund um verschiedene Grilltypen – ob Gas-, Holzkohle- oder Keramikgrill – und zeigt, wie man jedes Gericht punktgenau gart. Durch die Kombination aus intensiven Aromen, frischen Zutaten und sommerlicher Atmosphäre entsteht ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Ein Abend voller Farbe, Geschmack und Lebenslust – fast wie ein Kurzurlaub unter Palmen.

Getränke sind NICHT inklusive.

Veranstaltungsort: MÖBEL SCHOTT Outdoor Living, Daimlerstraße 7, 97941 Tauberbischofsheim

Voranmeldung erforderlich unter www.hintermherd.de

Kursnummer 78848