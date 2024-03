Erlebt mit uns einen unvergesslichen Abend voller Genuss und Entdeckungen! In unserem Grillkurs „BarBQ Gin & Meat“ dreht sich alles um perfekt gegrillte Special Cuts und die Feinheiten des aktuellen Gin-Trends.

Gemeinsam mit unserem erfahrenen Grillmeister werdet ihr lernen, wie ihr die besten Stücke Fleisch optimal zubereitet und welches Grilltricks dabei unverzichtbar sind. Unsere kulinarischen Spezialitäten sind dabei ebenso ein Highlight wie die fachkundigen Gin-Tastings und Mix-Workshops mit unserem versierten Barkeeper.

In unserem Kurs werdet ihr lernen, wie man die verschiedene Trend-Drinks zubereitet und welche Aromen und Zutaten den Geschmack beeinflussen. Ihr werdet auch erfahren, wie ihr die richtige Balance zwischen Gin und Tonic findet und welche Garnituren das Auge ebenso erfreuen wie den Gaumen.

Also zögert nicht länger und meldet euch noch heute an, um einen unvergesslichen Abend voller kulinarischer Entdeckungen und Gintastischer Erfahrungen zu erleben!

Darauf darfst du dich freuen!

Erlebe Kreationen unterschiedlicher Beef Cuts, die du so sicherlich noch nicht kennst. Wir kreieren Gerichte aus Dry Aged Beef, Flank- und Skirtsteaks und vergleichen den Geschmack verschiedener Rinderrassen, Fütterungen und Reifemethoden.

Doch das war´s noch nicht! Denn auch die absolute In-Spirituose Gin wird in diesem Kurs ebenfalls etwas genauer betrachtet. Lerne was ein Gin wirklich ist, mixe dir die angesagtesten Drinks der Bar Szene und erlebe den Unterschied klassischer und moderner Gin Drinks. Zusammen mit unserem Barkeeper erlernst du auch die Spirituose im Tasting und Nosing einmal genauer zu erschmecken.

Ran an die Vorbereitung und los geht’s unter fachkundiger Anleitung! Danach geht’s an die Bar! Der erste Drink wird gemixt und du bekommst einen Eindruck davon, was es heißt, Barkeeper zu sein. Den Abend über grillen wir gemeinsam unsere verschiedenen Gerichte und mixen uns den einen oder anderen Drink selbst. Die anderen Drinks geben wir vertrauensvoll in die fähigen Hände unseres Barkeepers und du darfst dich aufs Genießen konzentrieren.

Alles in allem ein gintastischer Abend!

Welcome

Dry Aged Beef Slider | Classic Gin Tonic

First Course

Skirt Steak mit Pfeffer-Zwiebeln, Senfsauce und Wildkräutern | Gin Basil Smash – Be a Bartender

Nosing & Tasting

Die Spirituose Gin und verschiedene Sirloinsteaks unterschiedlicher Rinderrassen | Perfect Gin Martini

Small Transition

Geräuchertes Flanksteak mit geschmortem Apfel und fermentierter Knoblauchmayonnaise | Classic Gin Gimlet

Highlight

Dry Aged Ribeye mit Rosmarin, stuffed Onions und Hasselback Potatoes

Sweet Ending

Double Chocolat Cheesecake mit flambierten Beeren |

Bergamotte Mule – Be a Bartender