Grillseminar

Auch im Winter sollten Sie Ihren Lieben die Köstlichkeiten vom Grill nicht vorenthalten. Denn besonders in der kalten Jahreszeit erinnert einen etwas Leckeres vom Grill an die schönen Erlebnisse des Sommers. Gesellig am Feuer etwas besonders aus Wasser und Wald sowie aus Fluß und Meer zur kalten Jahreszeit zu grillen ist Thema des Seminars. Wir wollen Ihnen zeigen, dass sich auch der Grill bestens eignet, um Ente, Wild oder auch Bratapfel zuzubereiten. Schließlich kann ein Grill mehr als nur Bratwurst und Steaks, er ist eine echte Outdoorküche.