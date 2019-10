Grimm – abgründig Erzählprogramm

Wir kennen die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm als Sammler wundervoller Märchenerzählungen und in vielen ihrer Geschichten finden wir den Kampf zwischen Gut und Böse. Doch haben wir immer die Gewissheit, dass das Gute siegt? Nein, denn die Grimm können auch anders.

Abgründiges findet sich zum Beispiel in der Sammlung der Kinder- und Hausmärchen, dunkle Geschichten, die für Kinder eher nicht geeignet sind. Wenn der Gevatter der Tod persönlich ist und dieser seinem Patensohn ein gutes, reiches Leben beschert, dann sollte der junge Mann ihn aus Eigennutz besser nicht zum Narren halten – das Ende ist schließlich absehbar. Auch gibt es böse Frauen, die nichts Gutes mit Kindern im Schilde führen, die warmherzige Haushälterin wird vor lauter Eifersucht zur bösartigen Hexe und zuletzt rächen sich die wahnwitzigsten Gegenstände an einem Mann, von dem wir nicht wissen, was er eigentlich getan hat.

Die bisweilen düsteren WortWelten mündlich überlieferter Märchen sind dank der Brüder Grimm ein Teil der Literaturgeschichte geworden. Im Erzählprogramm „Grimm – abgründig“ macht Sigrid Maute sie lebendig. Die Veranstaltung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren findet in stimmungsvoller Umgebung statt, und zwar inmitten der Ausstellung „Die dunkle Seite des Mondes – Schattenbilder aus Kunst und Literatur“ im Kunstmuseum Albstadt.