GRIMM trifft Heilbronn – die Reisemesse für alle, die gerne unterwegs sind und neue Reiseziele entdecken möchten.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Messetag mit inspirierenden Reiseideen, persönlichen Beratungsgesprächen und spannenden Einblicken in das vielfältige Reiseprogramm. Ob komfortable Busreisen, erlebnisreiche Flugreisen, faszinierende Kreuzfahrten, entspannende Erholungsreisen oder besondere Themenreisen – bei GRIMM finden Sie Urlaub ganz nach Ihrem Geschmack. Die Reiseexperten stehen Ihnen vor Ort für individuelle Fragen zur Verfügung und beraten Sie gerne zu Reisezielen, Leistungen und Buchungsmöglichkeiten. Lernen Sie attraktive Urlaubsregionen in Deutschland, Europa und weltweit kennen, lassen Sie sich von neuen Reisetrends inspirieren und entdecken Sie bewährte Klassiker ebenso wie besondere Geheimtipps. Darüber hinaus erwarten Sie interessante Gespräche sowie exklusive Messeangebote. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre umfassend zu informieren, Reiseideen für die kommende Saison zu sammeln und Ihre nächste Traumreise zu planen. GRIMM-Reisen freut sich darauf, Sie bei „GRIMM trifft Heilbronn“ persönlich begrüßen zu dürfen!