Alles rund um Schleiftechnik für Expertinnen und Experten aus aller Welt – das bietet die GrindingHub vom 05. bis 08. Mai 2026 in Stuttgart. Nach zwei erfolgreichen Ausgaben setzt der Veranstalter VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) in Zusammenarbeit mit der Messe Stuttgart und der Schleiftagung sowie unter der ideellen Trägerschaft von Swissmem (Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) die Erfolgsgeschichte fort.