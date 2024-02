Indi(e)stinction Festival 2024 präsentiert

Gringo Mayer & Die Kegelband

Ihr liewe Leit Tour 2024

Gringo Mayer ist einer von uns und doch ganz anders. Auf seinem zweiten Album, »Ihr liewe Leit« (01.09.2023), entfacht Gringo Mayer ein furioses Feuerwerk aus Indie, Pop, Folk und noch einigem mehr. Im kurpfälzischen Idiom erzählt der Songschreiber kleine und große Geschichten aus seiner Umgebung, mit seiner Sprache, seinen ureigenen musikalischen Mitteln. Das ist mitreißender Kurpfalz-Indie-Pop mit ausgewiesenem Hit-Gespür.

Damit gings nicht nur in Eigenregie in die Albumcharts, sondern auch auf ausverkaufte Bühnen, als Support zu den Donots und zu Kettcar, zu Inas Nacht, ins Morgenmagazin oder zu SWR Kultur und mit Lobeshymnen in die Presse. Und das Beste: die Ihr liewe Leit-Tour samt großartiger Kegelband wird weitergeführt. Mit über zehn Shows im April und Mai 2024 in ganz Deutschland.

Gringo kommt aus Ludwigshafen, der von dem Satiremagazin »Extra 3« einmal sogenannten »hässlichsten Stadt Deutschlands«. Dort konnte Gringo unter dem Radar und von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt ganz in Ruhe seine Kunst entwickeln und reifen lassen, bis er nun mit »Ihr liewe Leit« umso wirkmächtiger aus dem Schatten ins Licht tritt.

Dieser Mann hat Feuer, ein Gespür für Drama und das große Gefühl, er hat aber auch eine präzise Beobachtungsgabe, Humor und ein zärtliches Gefühl für die Menschen, das durch jede seiner Zeilen dringt. Gringo Mayers Musik ist letztlich Popmusik im Sinne von populärer Musik im Sinne von: Musik für alle und jede und jeden. Allerdings nicht und niemals: beliebig. Ein schmaler Grat, den nur wenige so bravourös entlangbalancieren wie er, der Mann in dem grauen Anzug und den Cowboystiefeln.

Indi(e)stinction-Festival

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 besteht die Independent-Music-Reihe »Indi(e)stinction« im Kulturzentrum franz.K und seit 2016 ist ihr ein eigenes Festival gewidmet. Vom 01. März bis zum 25. April findet jetzt schon das achte Indi(e)stinction-Festival im franz.K in Reutlingen statt. Über acht Wochen hinweg wird das gesamte Terrain von non-mainstream Rock- und Pop-Musik vermessen – so wie man sich durch das Independent-Regal seines geliebten Plattenladen stöberte und dabei allerlei Musik entdeckte, die man selbst gerne als »Indi(e)stinction« eingeordnet hätte – von SynthPop über CyberGrunge, politischen Rap, Mundart IndieBlues bis hin zu Indie SlackerRock. Auch in diesem Jahr könnt ihr über Reservix ein günstiges Kombi-Ticket kaufen. Wer drei Konzerte auswählt, bekommt 20% Nachlass.