Expedition Erde: Irland

Zauber der grünen Insel.

Was ist es, das den Reiz und die Faszination dieser Insel ganz im Westen Europas ausmacht? Sind es die Landschaften, die sanft geschwungenen Hügel, deren Grün intensiver zu leuchten scheint als irgendwo anders? Oder verzaubert die Mystik der Geschichte, die den Reisenden in uralten Steinzeitgräbern, keltischen Burgen oder klösterlichen Stadtbefestigungen in ihren Bann zieht?

Dr. Heiko Beyer ist nach Jahren des Reisens in Irland zu dem Schluss gekommen: Es ist alles zusammen – und noch viel mehr! Die Leidenschaft für Irland beginnt mit dem ersten Einatmen irischer Luft und endet nie!

Für seine neue Multivision reiste er kreuz und quer über die grüne Insel: Er meisterte den Kerry Way, besuchte die großen Highlights wie den Burren oder die Cliffs of Moher im Westen. Im August mischte er sich unter die Pilger auf dem Croagh Patrick, besuchte die letzten Einwohner einsamer Inseln und erlebte den River Shannon auf einem Hausboot.

Am Ende wechselte er das Land und legte den Fokus seiner Reisen auf Nordirland. Mit einem ehemaligen IRA-Aktivisten als Führer lernte er Belfast kennen und staunte abschließend über das Naturwunder des Giant’s Causeway.

Seine Erlebnisse präsentiert er in seiner neuen Multivision „Irland – Zauber der grünen Insel“ mit brillanten Fotografien und vielen spannenden und humorvollen Geschichten.