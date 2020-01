Aus dem Royal Opera House, London: Diese Inszenierung von Dornröschen erfreut das Publikum im Covent Garden bereits seit 1946.

Als Klassiker des Russischen Balletts etablierte es das Royal Ballet sowohl in seinem neuen Zuhause nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch als Weltklasse-Kompanie. Sechzig Jahre später, 2006, wurde die Originalinszenierung wiederbelebt, die wundervollen Entwürfe und glitzernden Kostüme Oliver Messels kehrten auf die Bühne zurück. Pjotr Iljitsch Tschaikowskys bezaubernde Musik und Marius Petipas originale Choreografie verbinden sich in wunderschöner Weise mit neu für das Royal Ballet kreierten Abschnitten von Frederick Ashton, Anthony Dowell und Christopher Wheeldon. Dieses Ballett zieht garantiert jeden Zuschauer in seinen Bann.

(Vorstellungsdauer ca. 3 Std., inklusive zweier Pausen + Einführung)

Live-Übertragungen der Royal Opera

Kinokult e.V. zeigt ab Oktober 2019 sechs Opern und sieben Ballettaufführungen aus dem Royal Opera House London im Ludwigsburger SCALA-Kino. Die Kinosaison 2019/20 aus dem Royal Opera House bietet einmal mehr die gesamte Vielfalt von Ballett und Oper, darunter wieder spannende Uraufführungen und Neuinszenierungen. Neun der Vorstellungen sind live, vier in Aufzeichnung zu sehen.

Höhepunkte der Saison 2019/20 sind die heiß erwartete Neuinszenierung von Beethovens Fidelio mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle, die Weihnachtsballette Der Nussknacker und Coppélia, Mozarts Don Giovanni, Puccinis La Bohème und Marius Petipas Dornröschen. Weltbekannte Opernstars wie Sonya Yoncheva, Jonas Kaufmann, Erwin Schrott und Bryn Terfel sind auf der Bühne des Royal Opera House zu sehen.

Der Eintritt kostet 27,50 Euro, ein Glas Begrüßungssekt ist im Eintrittspreis enthalten. Neu: da diese Saison einige Ballette auf dem Programm stehen, die sich auch an Familien richten (Coppélia, Nussknacker, Dornröschen), bieten wir erstmals auch ermäßigte Preise an (15 Euro, für Studenten + Schüler).

Die Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House sind eine Zusammenarbeit von Kinokult e.V. und der Scala Kultur Live gGmbH.