Grit Krüger: „Tunnel“

Mascha und ihre Tochter Tinka leben allein. Am Monatsende können sie nicht mehr heizen. Um die Nacht zu überstehen, bauen sie sich eine Höhle aus Decken. Sie fühlen sich gefangen. Doch sie haben einander. Und eine kühne Idee.

Ein Leben in Armut erfordert Mut, also ist Mascha furchtlos. Sie zieht mit ihrer Tochter in ein Altersheim, um zu überwintern und sich das Amt vom Hals zu halten. Der Tröster kommt, wenn sie ihn braucht, und bleibt, als er nicht mehr im Hinterzimmer einer Kneipe wohnen kann. Übergangslösungen, weiß Mascha. Als Tomsonov, einer der Heimbewohner, unter dem Sandsteinfundament im Keller Geräusche hört, beginnt Mascha zu graben. Nach Loyalität und Geborgenheit, nach zweiten Chancen und nach Abenteuer. Einen Tunnel hinaus.

Grit Krüger, 1989 in Erfurt geboren, studierte allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Frankfurt am Main und Aberystwyth, Wales. Sie arbeitet als Presseredakteurin für den Südwestrundfunk und als freie Lektorin für den Hörfunk. Für ihre bisherigen Veröffentlichungen erhielt sie Auszeichnungen des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen, gewann den Open Mike 2018 und nahm teil am Klagenfurter Literaturkurs 2019. Grit Krüger lebt in Rastatt.