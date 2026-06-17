GRL CMDY - Mit Sara Karas, Nora Boeckler, Pegah Meggendorfer und Raytschel

Vier Comediennes, vier Perspektiven, ein Abend voller scharfer Beobachtungen, Selbstironie und Geschichten aus dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens.

Sara Karas fragt sich in „No Wonder A Woman“, was eigentlich passieren würde, wenn Superheldinnen mit echten Problemen kämpfen müssten: Wohnungssuche, Dating, Arzttermine oder BVG-Stress. Zwischen Dorfkind-Realität und Wonder-Woman-Fantasie zeigt sie, dass wir eigentlich alle ein bisschen Superheld*in sind – auch ohne unsichtbares Flugzeug. Nora Boeckler hat in ihrem neuen Programm (fast) ALLES IM GRIFF zumindest… fast alles im Griff. Mit rasantem Tempo, verrückten Figuren und viel Wiedererkennungswert nimmt sie Elternschaft, Beziehungen und den Optimierungswahn unserer Zeit auseinander. Nach ihrer Babypause ist sie zurück – pointiert, energiegeladen und herrlich ehrlich. Pegah Meggendorfer verbindet trockenen Humor mit scharfem Blick fürs Alltägliche. Ob Bundesjugendspiele, kulturelle Identität oder der Spagat zwischen Journalismus und Comedy auf Volksfesten – sie zeigt, wie absurd und gleichzeitig wunderbar unser Leben sein kann. Raytschel, frisch, frech und auf dem Vormarsch, bringt ironisches Selbst-Bashing, schräge Alltagsbeobachtungen und eine gute Portion „Ich sag’s halt, wie’s ist“ auf die Bühne. Direkt, unangepasst und mit starkem Timing gehört sie zu den spannendsten neuen Stimmen der Stand-up-Szene.

GRL CMDY – Ein Abend mit Haltung, Tempo und sehr vielen Gründen zu lachen.